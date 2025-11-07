Progetto bocce nel VCO: 160 i ragazzi coinvolti FOTO

Continuano gli incontri con gli studenti delle prime classi della scuola media dell’Istituto Floreanini di Domodossola, nell’ambito del progetto di avvicinamento alle bocce, specialità Volo, coordinato da Elio Carlo Tori, delegato della Federbocce di Domodossola.

«Sono soddisfatto – afferma Tori – abbiamo già svolto cinque incontri e coinvolto 160 ragazzi. Nelle prossime settimane ne avremo altri quattro, ogni mercoledì, al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, presso il bocciodromo della società Masera di Domodossola».

Accanto a Tori collaborano, oltre a diversi volontari, Alessia Costanzo, responsabile della Commissione giovanile del Piemonte, Lorenzo Frattoni, giovane giocatore di talento, e il diciannovenne fuoriclasse ossolano Diego Verganti.

Verganti è reduce dai Campionati del Mondo Under 23 disputati a Mersin (Turchia), dove ha stabilito il nuovo record mondiale nella staffetta, correndo insieme a Matteo Golfetto: 59 bocce colpite su 61 tirate. I due hanno poi conquistato la medaglia d’argento in questa specialità.

Nel tiro progressivo, Verganti ha eguagliato il record mondiale – già suo – colpendo 50 bocce su 50 tirate, e si è laureato campione del mondo della disciplina.

Tesserato per la società torinese La Perosina, Verganti è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale azzurra Enrico Birolo per partecipare al Campionato Europeo Senior, in programma a Castelnuovo Don Bosco (Asti) dal 2 al 6 dicembre prossimi.

Prima di quell’appuntamento, sarà impegnato sabato 8 novembre a Poreč (Croazia) per le finali della Coppa Europa per club. In semifinale La Perosina affronterà la formazione slovena del Qap Postojna, mentre l’altra squadra italiana qualificata, la Brb Ivrea, se la vedrà con i francesi del Saint-Vulbas.