Al Trail Puglia by UTMB presente la Trail Running Valsessera

Questa sera, venerdì 7 novembre, prende il via la prima edizione del Trail Puglia by UTMB: 144 km e 3.800 metri di dislivello tra i paesaggi unici del Sud Italia.

La Trail Running Valsessera, società biellese orgogliosa ambasciatrice del trail running piemontese e organizzatrice del TOZ – Trail Oasi Zegna, sarà presente con una squadra di quattro grandi atleti.

A guidare il gruppo ci saranno gli esperti Manuel Stasia di Crevacuore e Luca Pieri di Biella, che dovranno “tenere a bada” i giovani Tommy e Gianluca, pronti a dare battaglia lungo il percorso.

I colori di Biella e della Valsessera saranno anche in terra di Puglia!