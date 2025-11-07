Biella Motor Team, un Halloween da ricordare

Soddisfazioni internazionali per la Biella Motor Team, protagonista lo scorso weekend al Rally Halloween Ronde, disputato sulle strade della Repubblica di San Marino.

A mettersi in evidenza è stata la famiglia Ferraris.

Paolo Ferraris, navigatore di Damiano Arena su Renault Clio S1600, ha chiuso in 34ª posizione assoluta conquistando il terzo posto di classe Super 1600.

Ottima prova anche per il figlio Luca Ferraris, in coppia con Martina Fiori, che si è aggiudicato la classe Rally5 al volante di una Renault Clio, concludendo 54° nella classifica generale.

Nel prossimo fine settimana, invece, la scuderia sarà impegnata in Liguria, dove le auto storiche prenderanno parte al Giro dei Monti Savonesi.

La Biella Motor Team schiererà con il numero 16 Michele Andolina e Leo Alberto Moro su Lancia Delta Integrale (4° Raggruppamento).

Nel 3° Raggruppamento, con il numero 27, gareggeranno Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino su Opel Ascona 2.0.

Infine, con il numero 77, saranno in gara Andrea Perla e Domenico Saltarella su Peugeot 205 Rallye, anch’essa del 4° Raggruppamento.