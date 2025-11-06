 / Valle Elvo

Torna a Zimone la Castagnata Alpina con vin brulè

Torna a Zimone la Castagnata Alpina con vin brulè (foto di repertorio)

Torna uno dei classici appuntamenti della Valle Elvo. Nel pomeriggio di domenica 9 novembre avrà luogo la consueta Castagnata Alpina con vin brulè, realizzata dagli Alpini di Zimone. L'evento si terrà nel piazzale Alpini d'Italia. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica prossima, 16 novembre.

