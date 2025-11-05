Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti: il punto sulla Serie D e Settore Giovanile FOTO

Fine settimana intenso per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, protagonista su più fronti tra Serie D e settore giovanile. Ecco il bilancio delle ultime gare.

SERIE D

Serie D – Girone A (4ª giornata)

Centro sportivo Lingotto di Torino

Labotek Kolbe Volley Torino – M-APPHOTEL SPB 3-0

(25-23 / 25-19 / 25-20)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 1, Caligaris 1, Shapkin, Rolando 6, Colombara 1, Pietropoli 2, Ressia 11, Petrache 5, Vigna (L), Ramella Pezza S. 2, Ramella Pezza P. (L), Grosso, Kuhla 7, Castrovilli 6.

Allenatore: Simone Marangio

Coach Simone Marangio:

«È stata una buona prestazione. Abbiamo tenuto testa a una squadra di qualità, in una palestra stretta dove non potevamo esprimerci con un servizio teso e potente per mancanza di spazio nella rincorsa. Naturalmente la condizione era la stessa per gli avversari, più esperti di noi e con individualità che hanno fatto la differenza. Il divario, anche nei set, è stato minimo: abbiamo lottato fino all’ultimo, sfruttando l’intero roster. Meritavamo almeno un set, forse due, contro una formazione sulla carta superiore. Bene diversi interventi difensivi, anche sul piano motivazionale, che ci hanno permesso di prolungare molte azioni».

UNDER 19

Under 19 – Girone A (1ª giornata, recupero)

Palestra L.S. “B. Cavalieri” di Verbania

Pallavolo Altiora – OFFICINA POZZO SPB 2-3

(16-25 / 25-21 / 17-25 / 25-22 / 12-15)

Coach Giovanni Bonaccorso:

«È stato un weekend impegnativo per molti ragazzi, reduci dalla trasferta torinese del sabato e subito in campo a Verbania la domenica. Come la scorsa settimana, si è arrivati al tie-break, ma questa volta la vittoria è stata nostra. Altiora è un’avversaria difficile, con grande carattere e solidità difensiva. Abbiamo gestito bene alcune difficoltà legate ai ruoli: su dieci giocatori, cinque erano centrali, e questo ha richiesto un continuo adattamento nella gestione della partita. Guardiamo al lato positivo: tutti hanno avuto l’occasione di ampliare le proprie capacità tecniche. Vincere in queste condizioni è ancora più gratificante».

UNDER 17

Under 17 – Girone B (3ª giornata)

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

ENERCOM SPB – 2mila8 Volley Domodossola Blu 3-0

(25-10 / 25-8 / 25-14)

Coach Simone Marangio:

«Un risultato pieno e convincente, soprattutto considerando il turnover: avevamo due giocatori importanti fermi per malanni di stagione. Sono soddisfatto, anche se gli avversari erano più giovani. La squadra ha imposto il proprio gioco dall’inizio alla fine, senza abbassarsi al ritmo dell’avversario. Buona l’attenzione, buoni i fondamentali e l’approccio generale. Ora serve trovare la chiave per trasformare questo atteggiamento in punti anche in Serie D: con questo spirito, arriveranno».

UNDER 15

Under 15 – Girone B (3ª giornata)

Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Pool GS Pavic Volley – AM IMPIANTI SPB 3-0

(25-18 / 25-18 / 25-20)

Coach Antonio Remollino:

«Abbiamo dovuto fare i conti con alcune assenze: per via di infortuni non ho potuto schierare due centrali. La formazione, rimaneggiata e sperimentale, necessitava di più tempo per trovare equilibrio e automatismi. Gli avversari hanno meritato la vittoria, e non è detto che, anche al completo, saremmo riusciti a cambiare il risultato».

La formazione di Serie D nel fine settimana giocherà alla Palestra "U. Schiapparelli" di Occhieppo Inferiore

Sabato 8/11, ore 20. Palestra "U. Schiapparelli" di Occhieppo Inf. (BI) M-APPHOTEL SPB – Pallavolo Santhià Stamperia Alicese