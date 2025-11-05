I giovani prendono la parola, a Cossato nasce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Una nuova voce si fa sentire nelle stanze del comune di Cossato: quella dei più giovani. È ufficialmente partito il progetto per la costituzione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, un’iniziativa che si propone di mettere i ragazzi al centro della vita cittadina, riconoscendoli come protagonisti attivi e consapevoli della propria comunità.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e l’Istituto Comprensivo di Cossato, entra ora nel vivo: dopo un confronto con la scuola per definire le modalità del percorso, l’Associazione Itaca, nel ruolo di tutor-facilitatore, accompagnerà gli studenti nella fase preparatoria all’elezione dei nuovi consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Il progetto ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della direzione scolastica e del corpo docente, integrandosi armoniosamente nel contesto educativo dell'istituto, volto a favorire la crescita complessiva degli studenti, accanto al loro percorso scolastico. A fianco dei ragazzi opererà il tutor-facilitatore, che li accompagnerà nel lavoro di gruppo, nel dialogo e nella realizzazione dei progetti, sostenendoli nello sviluppo di competenze sociali, spirito di collaborazione e senso di comunità.

“Vogliamo che i ragazzi siano protagonisti autentici – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Barbara Imperadori –. Qui le idee si trasformano in azioni concrete: i ragazzi prendono decisioni, condividono progetti, discutono e collaborano, diventando veri artefici della vita della città. In questo confronto diretto, l’amministrazione ha l’opportunità di conoscere le loro priorità e di tradurle in servizi realmente pensati per i giovani.”

“Il ruolo dell’istruzione va oltre i banchi di scuola – aggiunge l’assessore all’Istruzione Sonia Borin –. Iniziative come il Consiglio Comunale dei Ragazzi accompagnano i giovani nella crescita umana e civica, insegnando loro a discutere, condividere idee e prendere decisioni comuni: un vero esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione”. L’avventura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze prenderà avvio a dicembre con la presentazione delle prime idee e attività, tracciando le tappe iniziali di un percorso di partecipazione autentica.

Gli studenti, guidati dal confronto e dal dialogo, si prepareranno alle elezioni che designeranno i rappresentanti di ciascuna classe, veri portavoce delle loro proposte. Con entusiasmo e creatività, i ragazzi trasformeranno le loro intuizioni in un progetto concreto, capace di valorizzare uno spazio della città e promuovere iniziative pensate dai giovani per i giovani, traducendo l’energia in azioni condivise e significative. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel valorizzare e sostenere le nuove generazioni, certa che dare voce ai giovani significhi costruire oggi la città di domani.