 / CRONACA

CRONACA | 11 dicembre 2025, 15:48

Scontro fra veicoli a Salussola: auto fuori strada VIDEO

Scontro fra veicoli a Salussola: auto fuori strada - Foto di repertorio

Scontro fra veicoli a Salussola: auto fuori strada - Foto di repertorio

Si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 11 dicembre, un sinistro stradale a Salussola, sulla SP 143. 

Secondo una prima ricostruzione sembra che due veicoli si siano scontrati, probabilmente a seguito di un sorpasso azzardato o all'alta velocità, e le auto siano uscite di strada. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati della viabilità e ripristinato la sicurezza. 

Ancora incerte le condizioni dei conducenti; le forze dell'ordine effettueranno ulteriori verifiche.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore