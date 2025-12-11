Scontro fra veicoli a Salussola: auto fuori strada VIDEO

Si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 11 dicembre, un sinistro stradale a Salussola, sulla SP 143.

Secondo una prima ricostruzione sembra che due veicoli si siano scontrati, probabilmente a seguito di un sorpasso azzardato o all'alta velocità, e le auto siano uscite di strada. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati della viabilità e ripristinato la sicurezza.

Ancora incerte le condizioni dei conducenti; le forze dell'ordine effettueranno ulteriori verifiche.