Cavaglià, rientro amaro per un residente: i ladri gli rubano in casa

Rientro amaro per un residente di Cavaglià. La sua abitazione, infatti, è finita nel mirino dei ladri. È successo ieri, 3 novembre: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi sono passati dalla finestra della cucina e, dopo aver frugato in giro, sono scappati con alcuni monili in oro. Il danno è in fase di quantificazione. Indagano i Carabinieri.

Qualche ora prima, invece, in un supermercato della zona, si è verificato un tentativo di furto ma la merce è stata abbandonata prima del pagamento in cassa.