 / CRONACA

CRONACA | 04 novembre 2025, 12:40

Biella, giovane in motorino cade sull'asfalto: assistita dai passanti

La 21enne è finita al Pronto Soccorso in codice verde.

biella motorino

Biella, giovane in motorino cade sull'asfalto: assistita dai passanti

È stata assistita dai passanti fino all'arrivo dei sanitari del 118 la giovane di 21 anni che, nella mattinata di oggi, 4 novembre, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo.

È successo in via Torino, a Biella. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento ma sembra proprio che abbia perso il controllo del motorino per cause al vaglio delle forze dell'ordine e sia finita sull'asfalto. Nella caduta avrebbe riportato alcune escoriazioni.

Una volta sul posto, il personale medico l'ha caricata sull'ambulanza e trasportata in codice verde al Pronto Soccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla rimozione del veicolo.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore