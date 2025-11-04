Biella, giovane in motorino cade sull'asfalto: assistita dai passanti

È stata assistita dai passanti fino all'arrivo dei sanitari del 118 la giovane di 21 anni che, nella mattinata di oggi, 4 novembre, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo.

È successo in via Torino, a Biella. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento ma sembra proprio che abbia perso il controllo del motorino per cause al vaglio delle forze dell'ordine e sia finita sull'asfalto. Nella caduta avrebbe riportato alcune escoriazioni.

Una volta sul posto, il personale medico l'ha caricata sull'ambulanza e trasportata in codice verde al Pronto Soccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla rimozione del veicolo.