4 Novembre a Cerrione, una cerimonia partecipata nel segno della memoria e della pace FOTO

Questa mattina, a Cerrione, nella chiesa di San Giorgio, a Vergnasco, è stata celebrata la cerimonia del 4 Novembre. Oltre al parroco e all'amministrazione comunale, era presente il gruppo degli Alpini, assieme agli alunni e ai docenti delle scuole che, sulle note della Banda Musicale, hanno ricordato i Caduti e le Forze Armate.

“Conservare la loro memoria – sottolinea il sindaco Davide Chiarletti - significa riconoscere il valore del servizio ma anche ribadire che la difesa più alta della Nazione è la pace. Celebrare il 4 Novembre non deve limitarsi al ricordo: deve diventare un gesto di consapevolezza e responsabilità, un invito a costruire un'unità fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sul dialogo”.

Anche ieri sera, alla vigilia della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la comunità si è ritrovata per leggere le parole del presidente nazionale dell'ANA Biella Sebastiano Favero. Il ritrovo è stato al campo della Rimembranza, con la partecipazione delle penne nere del paese e delle istituzioni comunali.