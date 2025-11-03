I biellesi alla conquista della Maratona di New York FOTO e VIDEO

Ce l’hanno fatta anche i biellesi.

Andrea Lucia e Pamela Bertoli di Candelo, insieme a Carlo Rossi di Valdengo, hanno portato a termine la Maratona di New York, una delle corse più celebri e partecipate del mondo.

Lucia ha chiuso la gara con un tempo di 05:58:51, Bertoli in 06:09:24, mentre Rossi ha tagliato il traguardo in 03:53:03.

Un risultato di grande soddisfazione per tutti e tre, che hanno percorso i 42 chilometri e 195 metri attraversando i cinque distretti della Grande Mela, lungo un tracciato che è ormai leggenda per ogni appassionato di running.

«È stata un’esperienza bellissima – racconta Andrea Lucia – una folla immensa che ti acclamava dalla partenza alla fine, posti da sogno tra i grattacieli e ovunque persone che tifavano per te anche se non eri tra i primi. Davvero bello, emozionante. Davvero però molto lungo il percorso, abituati alle nostre montagne».