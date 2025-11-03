Bocce, la Jolly Club si aggiudica la Coppa Città di Biella

Quindici quadrette, in formazione CCDD, hanno partecipato alla "Coppa Città di Biella". Ha vinto la Jolly Club con Alessandro Pasqua, Enrico Fornaro, Paola Ramella Pezza, Antonio Garosi.

Secondo posto per la Ternenghese Ronchese con Pier Mario Ferrotti, Alessio Pellielo, Roberto Liloni, Lucia Grazia Toso. Sul podio, al terzo posto, si sono piazzate: Burcina con Pier Giorgio Rossetti, Cesare Scoleri, Fabio Boccaletti, Luca Arco e Romagnanese con Francesco Benanchietti, Carlo Toffanello, Felice Vercelloni, Alessandro Cereia Fus.

Hanno arbitrato Lorenzo Maria Gili e Paolo Carrera. L'organizzazione è stata curata dalla società Jolly Club Buronzo.