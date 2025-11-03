Neri Marcorè a Biella con Sherlock Holmes Il musical

Dopo il successo della scorsa stagione torna in scena Sherlock Holmes Il musical. Un’entusiasmante avventura con Neri Marcorè, nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti eccezionali performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra. “Sherlock Holmes: Il Musical” combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Sarà al Teatro Odeon di Biella alle 20.45 del 4 e 5 novembre.

LA TRAMA

“Sherlock Holmes - Il musical” è un’epica avventura ambientata nella violenta e cupa Londra di fine Ottocento. Tutto ha inizio il 17 Giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria. Il leggendario detective vive ormai da tempo immerso nella totale apatia a causa della presa di coscienza che non esistono più criminali al suo livello; certamente in città non mancano furti e omicidi, ma dalla morte del suo acerrimo nemico Moriarty, nessun criminale si è più dimostrato un degno avversario per Holmes, né ha saputo destare il suo interesse. Tuttavia, quella notte, un uomo viene ucciso ed è proprio la vittima, con una serie di brillanti messaggi cifrati che solo una mente geniale avrebbe potuto decriptare, a chiedere con urgenza l’intervento di Sherlock. Non per indagare sul proprio omicidio, ma su qualcosa di ben più grande e tragico. Sherlock si rende infatti conto che una minaccia assai più grave incombe su Londra: un attentato, proprio il giorno del Giubileo della Regina, che potrebbe causare centinaia di vittime, compresa sua Maestà. Ma dove avverrà l’attentato? Quando? E soprattutto, chi si cela dietro questa terribile macchinazione? Holmes e il suo fedele amico Watson seguiranno le tracce lasciate dai nemici in una lotta contro il tempo, rivelando segreti, tradimenti e insidie mortali. Un entusiasmante musical inedito ricco d’ironia e forti emozioni.

IL FENOMENO SHERLOCK

1887: Nasce Sherlock Holmes

Il celebre investigatore, creato dalla penna di Arthur Conan Doyle oltre un secolo fa, ha attraversato il tempo mantenendo un successo costante e senza pari. Diventato un caso letterario, è stato oggetto da sempre di numerose trasposizioni teatrali e cinematografiche di successo globale. Negli ultimi 15 anni è sopraggiunta una vera e propria seconda giovinezza: casi emblematici sono le fortunate serie TV e i film dedicati al personaggio, tra cui gli amatissimi adattamenti cinematografici con Robert Downey Jr. e Jude Law, oppure la serie cult “Sherlock” con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, la serie “Elementary” ed infine l’ultima in ordine di tempo: “Enola Holmes”, con Millie Bobby Brown. Il famoso detective ha avuto un enorme impatto anche nella cultura pop, tanto da diventare recentemente il simpatico protagonista di alcune campagne pubblicitarie. La figura di Sherlock Holmes rimane un’icona intramontabile, trasversale e rilevante nella cultura contemporanea anche grazie alla sua capacità di adattarsi al variare nel tempo dei gusti del pubblico.

2024: Nasce Sherlock Holmes – Il Musical

NOTE DI REGIA

Un grande cast artistico, un’appassionante trama, l’atmosfera della Londra del 1897 con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali. Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora orchestrale che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni. Le imponenti scenografie riprodurranno un’ambientazione autentica e suggestiva, perfette per le avventure di Sherlock Holmes. I costumi evocheranno l’epoca vittoriana con grande attenzione ai dettagli, mentre i contrasti tra luci soffuse e ombre profonde esalteranno le tensioni e i misteri della storia. Le coreografie, dinamiche e travolgenti, contribuiranno a coinvolgere lo spettatore sia visivamente che emotivamente. Questi gli ingredienti di una produzione destinata a stupire tutto il pubblico italiano.

IL PROTAGONISTA

Neri Marcorè

Attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico. Con oltre 100 film e spettacoli teatrali all’attivo, Neri Marcorè è un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Sherlock Holmes rappresenta il suo debutto nel musical. Insieme a Neri Marcorè sul palco sarà presente un cast composto da oltre venti eccezionali performer.

IL CAST CREATIVO

Regia: Andrea Cecchi

Testi: Andrea Cecchi, Alessio Fusi, Enrico Solito

Musiche: Andrea Sardi

Liriche: Alessio Fusi

Scenografie: Gabriele Moreschi

Coreografie: Roberto Colombo e Caterina Pini

Costumi: Alba Brunelli e Vanessa Rugi

Luci: Emanuele Agliati

Audio: Jacopo Pesci

Produzione: “Ad Astra Entertainment S.r.l.” e “Compagnia delle Formiche” e “Nuova Artisti Riuniti”