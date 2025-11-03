 / CRONACA

Auto in fiamme sulla Settimo Vittone

Il fatto è avvenuto ieri sera, era già accaduto lo scorso 12 giugno.

Auto in fiamme sulla Settimo Vittone (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione sulla Settimo Vittone dove, nella serata di ieri, 2 novembre, si è verificato un incendio ad un'auto in prossimità dello svincolo per Donato.

L'allarme è scattato poco prima delle 22.30. Sul posto sono giunti velocemente i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza dell'area interessata dalle fiamme.

Inoltre, il mezzo avrebbe riportato seri danni. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Non è la prima volta che accade: già lo scorso 12 giugno, un altro veicolo era stato completamente avvolto dalle fiamme tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

