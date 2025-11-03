4 Novembre a Biella, cerimonia ai Giardini Zumaglini

Domani, 4 novembre, alle 10, si terrà a Biella, presso i Giardini Zumaglini, la celebrazione del 107° anniversario della fine della "Grande Guerra", la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, organizzata con il coordinamento della Prefettura di Biella. La cerimonia ufficiale si aprirà con gli onori al Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri, Marco Giacometti. A seguire si terrà la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti.

Successivamente il comandante provinciale dei Carabinieri, darà lettura del Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918, a firma del Generale Armando Diaz. Il Prefetto della Provincia di Biella leggerà il messaggio che, come di consueto, Capo dello Stato, Sergio Mattarella, invia al Ministro della Difesa in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate; a seguire darà lettura del messaggio pervenuto dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. La cerimonia proseguirà con il saluto del presidente della provincia, Emanuele Ramella Pralungo, e del sindaco della città, Marzio Olivero.