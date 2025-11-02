Mongrando, celebrazioni del 4 Novembre: sarà consegnata ai 18enni la copia della Costituzione

Martedì 4 novembre, alle 9.45, presso il Monumento dei Caduti di Mongrando Ceresane, si terrà il ritrovo dei partecipanti alla commemorazione dei Caduti in occasione della Giornata delle Forze Armate e del Giorno dell’Unità Nazionale, a cui seguirà la benedizione e deposizione delle corone d’alloro nei monumenti dei Caduti nelle frazioni di Ceresane, Curanuova e presso il cimitero in Frazione San Lorenzo.

Parteciperanno all’iniziativa gli studenti di tutti i plessi scolastici situati in questo comune: in particolare, i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado G. Boggiani interverranno con la lettura e il canto di alcuni brani. Inoltre, in occasione delle commemorazioni del 4 novembre, alle 21, presso il salone adiacente la Biblioteca Comunale, il sindaco Michele Teagno e l’amministrazione comunale incontreranno i neodiciottenni residenti in paese per consegnare loro copia della Costituzione Italiana.

“La consegna simbolica della Costituzione rappresenta un momento significativo per ogni giovane cittadino – spiegano dal Comune - Un passaggio importante verso la piena cittadinanza attiva e responsabile. È anche un’occasione per riflettere insieme sul valore dei diritti, dei doveri e dei principi fondamentali che regolano la nostra vita democratica”.