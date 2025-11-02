Nadia Bonino relatrice al Corso per famigliari "Migliora la tua Assistenza - L'anziano da assistere" FOTO

Venerdì 31 Ottobre secondo appuntamento del corso per Familiari "Migliora la tua Assistenza - l'anziano da assistere", frutto della collaborazione tra Anzitutto, Associazione di volontariato per gli anziani, Auser provinciale di Biella e Spi CGIL Biella, presso il Salone "Di Vittorio" in via Lamarmora 4 c/o CGIL. Il corso ha registrato un ulteriore incremento degli iscritti (superati i 50) e si articola in sei incontri settimanali che si concluderanno il 27 novembre. In questo incontro la relatrice è stata Nadia Bonino, insegnante ai corsi per Operatore Socio Sanitario e già responsabile di nucleo sottolineando il fatto che sono comunque in grado di percepire l'atmosfera affettiva anche nei gradi più avanzati della malattia, ha spiegato le tecniche di comunicazione, i problemi dei familiari compresi i sensi di colpa. Alla sua relazione ha fatto seguito un dibattito con i presenti con numerose domande e considerazioni su casi personali.

Il prossimo appuntamento del corso, il terzo della seria, si svolgerà venerdì 7 novembre, sempre dalle 17 alle 19, e l'argomento sarà "Mobilizzazione in sicurezza" ed avrà come Relatrice Romina Tallia, Fisioterapista. Per partecipare al corso è necessario iscriversi presso AUSER Provinciale di Biella al n 331 1680136.