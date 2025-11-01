Maratona di New York, è vigilia: c'è anche Biella in gara FOTO

È la vigilia di una delle maratone più suggestive e partecipate al mondo: quella di New York che domani, domenica 2 novembre, richiamerà quasi 55mila atleti provenienti da ogni angolo del globo. La partenza della 54° edizione avrà luogo sul Ponte di Verrazzano.

Saranno presenti anche molti podisti italiani, pronti ad affrontare il percorso di 42.195 metri attraverso i cinque distretti della metropoli americana. Tra loro ci sono anche alcuni biellesi, come Carlo Vineis e la figlia Sara, impegnati nelle scorse ore per una sgambata a Central Park con il gruppo Terramia.

Ad accompagnarli anche un grande campione come Orlando Pizzolato, 2 volte vincitore della Maratona di New York. Così anche i colori biellesi saranno rappresentanti in uno degli appuntamenti sportivi più seguiti al mondo.