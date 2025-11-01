Altri biellesi alla Maratona di New York, da Candelo arrivano Andrea Lucia e Pamela Bertoli FOTO e VIDEO

Si allunga l'elenco dei podisti biellesi presenti alla Maratona di New York, in programma domani, domenica 2 novembre. Alla comitiva italiana si aggiungono Andrea Lucia e Pamela Bertoli, giunti nella metropoli americana direttamente dal borgo medievale di Candelo.

Entrambi hanno ritirato i pettorali e osservato i propri nomi sui panelli esplicativi dei partecipanti. Ora inizierà una breve visita della città in attesa del grande giorno: l'appuntamento è al Ponte di Verrazzano per un percorso di 42.195 metri attraverso i cinque distretti della city per uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.