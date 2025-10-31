Zimone, completata la messa in sicurezza della Strada delle Olive: collaborazione virtuosa tra ditta e comune FOTO

Zimone, completata la messa in sicurezza della Strada delle Olive: collaborazione virtuosa tra ditta e comune

Dopo diversi mesi di lavoro, si sono conclusi con esito positivo gli interventi di messa in sicurezza della Strada delle Olive, nel Comune di Zimone. Le opere hanno riguardato il ripristino dei muri di sostegno e del manto stradale, con una conclusione soddisfacente sia sotto il profilo tecnico che funzionale.

Sebbene non sia ancora stato erogato il 10% residuo del contributo regionale di € 200.000,00 previsto dal relativo bando, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a liquidare la ditta appaltatrice – Società Cavalier Giovanni Astrua Srl – e il progettista – Ing. De Rienzo – anche attraverso fondi propri, garantendo così la piena chiusura del progetto.

Con l’occasione, l’Amministrazione Comunale desidera esprimere pubblicamente un sentito apprezzamento all’Ing. De Rienzo per la qualità della progettazione, e alla Società Cavalier Giovanni Astrua Srl, già protagonista di numerosi appalti sul territorio, per la professionalità dimostrata.

Tale riconoscimento rappresenta un gesto istituzionale volto a valorizzare il contributo concreto offerto alla collettività, attraverso un lavoro svolto con competenza, serietà e puntualità. La ditta esecutrice si è infatti distinta per il rispetto delle tempistiche contrattuali e per l’elevato standard qualitativo degli interventi, in linea con le aspettative dell’Ente e dei cittadini.

Il completamento delle opere sulla Strada delle Olive si inserisce all’interno di una più ampia collaborazione tra il Comune e la Società Astrua, che ha incluso negli ultimi anni importanti interventi: dalla manutenzione straordinaria di tratti stradali, alla messa in sicurezza del versante a rischio idrogeologico adiacente al parcheggio del cimitero comunale. Tutti i lavori sono stati eseguiti nel pieno rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Il Sindaco Piergiorgio Givonetti ha voluto sottolineare il valore aggiunto rappresentato dal dialogo costante e dalla disponibilità dimostrata dal personale della Società, elementi che hanno contribuito in modo decisivo alla buona riuscita degli interventi.

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Zimone – non comune nei rapporti tra enti pubblici e imprese – nasce dalla volontà di valorizzare una collaborazione virtuosa, da considerare come esempio di buona prassi a livello locale.

Contattata per un commento, la Società Cavalier Giovanni Astrua Srl ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto, confermando l’impegno a proseguire nel lavoro con il medesimo spirito di servizio e dedizione che ha finora contraddistinto i progetti realizzati.

In un’epoca spesso segnata da tensioni e difficoltà nel settore degli appalti pubblici, questa sinergia tra amministrazione e operatori economici locali rappresenta un segnale positivo di trasparenza, efficienza e buona amministrazione.