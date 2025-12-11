A Zimone gli Alpini sono campioni di solidarietà con le Stelle di Natale AIL

Ancora una volta gli Alpini di Zimone si confermano campioni di solidarietà. Anche per l'anno 2025 il gruppo ha dato la propria disponibilità all'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma per la vendita delle Stelle di Natale AIL, un evento che ha visto in campo molte realtà e associazioni in tutta la penisola.

L'appuntamento si è svolto a Zimone nella mattinata di sabato scorso, 6 dicembre. “Per l'occasione, le penne nere hanno raccolto una somma pari a 1328 euro – sottolinea il capogruppo Stefano Trinchero - Ogni gesto, per quanto piccolo, può avere un impatto infinito”.