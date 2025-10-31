Una comunità che cresce insieme: il nuovo spazio per la scuola dell’infanzia di Zubiena FOTO

Finalmente un’area riservata esterna per la scuola dell' infanzia di Zubiena: un progetto realizzato grazie a una comunità unita. Le maestre ed i bambini hanno accolto con grande entusiasmo il nuovo spazio pensato per loro. Un traguardo atteso e finalmente raggiunto: la scuola dell'infanzia può ora contare su un’area esterna interamente dedicata ai bambini, uno spazio sicuro e funzionale dove svolgere attività all’aperto e pranzare nelle giornate di bel tempo.



Il progetto è diventato realtà grazie alla generosità dei Fagiolari della Riviera, guidati dal Capogruppo Roberto Miglietti papà di un bimbo frequentante la scuola. La loro donazione ha rappresentato il primo passo fondamentale per dare vita a questo spazio tanto desiderato. Determinante anche il contributo dei genitori dei bambini, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’area, offrendo il proprio tempo e le proprie competenze in un bellissimo esempio di collaborazione tra scuola e famiglie. Un ringraziamento va inoltre all’Amministrazione Comunale di Zubiena, che ha messo a disposizione una parte di suolo pubblico permettendo la creazione dell’area e al Dirigente scolastico dell' Istituto comprensivo di Mongrando che ne ha appoggiato la realizzazione. I Fagiolari della Riviera tutti gli anni tramite una donazione aiutano la comunità.



Un progetto questo, che rappresenta un risultato concreto e che dimostra come, quando le energie si uniscono, si possano costruire spazi di crescita e condivisione per il futuro dei nostri bambini.