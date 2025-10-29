Biella 4 Racing, Roberto Rossetta vittorioso al 2° Slalom Turistico Busalla-Crocefieschi

Non poteva esserci risultato migliore per Roberto Rossetta al 2° Slalom Turistico Busalla-Crocefieschi dove, a bordo della sua Lancia Fulvia Coupé, si aggiudica la classifica assoluta, primeggiando altresì nel 1° raggruppamento (vetture fino al 1981) e nella classe 1B (vetture da 1151 a 1600 cc).

Una partecipazione nata sotto il segno della curiosità per una nuova tipologia di gara che si andava ad affrontare, ma che ha subito riscosso un parere positivo nel driver B4R, che, seppur nella prova riservata alle vetture in assetto regolarità e stradali, ha dato sfoggio delle sue capacità, trovando il giusto compromesso fra velocità e precisione, mix che lo ha portato a conquistare il trofeo del primo classificato.

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso dall’organizzazione della Scuderia Valpolcevera - commenta Roberto Rossetta - hanno creato un evento davvero divertente e la giornata è stata molto leggera, in un ambiente amichevole e di appassionati, con tanto pubblico presente sui tornanti del percorso. Fin dalla mattina son riuscito a far registrare degli ottimi tempi, guidando la gara dedicata alle regolarità già dalle prime battute. Direi che più di così non potevo chiedere alla giornata. Ringrazio come al solito i miei sponsor, gli amici presenti, e B4R per il grande supporto durante tutta la stagione, non solo in questo singolo evento”.