EVENTI | 29 ottobre 2025, 15:39

Benna, gli Alpini regalano ai bambini la tradizionale castagnata d’autunno FOTO

La mattinata è stata riservata ai più piccoli della Scuola Materna, al pomeriggio alle elementari

Profumo di caldarroste e sorrisi per le vie di Benna, dove martedì scorso il Gruppo Alpini ha rinnovato una tradizione tanto amata: la castagnata d’autunno dedicata ai bambini delle scuole del paese.

La mattinata è stata riservata ai più piccoli della Scuola Materna, che hanno potuto assistere alla preparazione delle castagne arrostite e gustarle ancora calde, tra curiosità e risate. Nel pomeriggio, invece, è toccato ai ragazzi della Scuola Primaria, che hanno condiviso un momento di festa e amicizia all’insegna dei sapori dell’autunno e dello spirito alpino.

Un appuntamento semplice ma ricco di significato, che unisce generazioni diverse e mantiene viva la memoria delle tradizioni locali grazie all’impegno e alla generosità degli Alpini di Benna.

s.zo.

