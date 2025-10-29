Curino, grande festa di fine stagione per Racingteam Riverosse FOTO

Domenica 26 ottobre il Team Riverosse ha celebrato la chiusura della stagione agonistica 2025 con una giornata di sport e convivialità. Nel pomeriggio, genitori e figli hanno preso parte a una pedalata tra i sentieri delle Riverosse, culminata con una grande festa presso il Laghetto Gabella, sede della Pro Loco di Curino.

Il presidente del Racingteam Riverosse, Marco Benetel, ha ringraziato tutti gli atleti delle categorie giovanili, premiandoli con una ricca merenda e condividendo con loro un momento di spensieratezza e allegria.

L'appuntamento, ancora una volta, ha confermato lo spirito del gruppo: "Non solo una squadra ciclistica, ma una vera e propria famiglia sportiva capace di unire generazioni e creare nuove amicizie attorno alla passione per le due ruote".