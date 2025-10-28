Tra Sassaia e San Giovanni d’Andorno, ripercorsi a Sagliano Micca gli antichi sentieri FOTO

Si è svolta sabato 25 ottobre la passeggiata organizzata dalla Pro Loco di Sagliano Micca, con partenza da Campiglia. Oltre sessanta partecipanti hanno preso parte all’escursione, animando la Strà di Forche e il sentiero che conduce a Sassaia, reso vivace e rumoroso come non accadeva da tempo.

Il gruppo ha poi proseguito lungo il traverso verso Piaro, scendendo per la suggestiva scalinata acciottolata che, con le sue ampie curve e scorci panoramici, ha riportato i camminatori al punto di partenza.

Ma l’escursione non si è conclusa lì. Dopo aver attraversato il ponte vecchio e raggiunto Oretto, i partecipanti hanno imboccato una nuova scalinata in salita, resa impegnativa dalle recenti piogge ma particolarmente affascinante. Il percorso ha condotto fino a Santa Maria di Pediclosso, la chiesa più antica della valle, dove Paola, con grande disponibilità, ha aperto le porte del piccolo edificio, permettendo a tutti di ammirarne l’interno e la sua storia millenaria, ancora poco conosciuta.

L’ultima breve salita ha portato il gruppo a San Giovanni d’Andorno, punto più alto del cammino, dove non sono mancate le foto di rito. Il rientro, lungo il sentiero che sfiora Gliondini, ha chiuso ad anello l’escursione.

Un percorso piacevole e ricco di fascino, lungo antichi sentieri tracciati e mantenuti con fatica dalle generazioni che un tempo li percorrevano a piedi per lavoro o per necessità.

La giornata si è conclusa al Polivalente di Sagliano, dove i cuochi Simone e Fabio hanno accolto i partecipanti con una cena abbondante e apprezzata, tra chiacchiere, risate e soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa.