Buoni risultati per la Piemonte Ginnastica FOTO

La ASD Piemonte Ginnastica ha partecipato alla terza prova del Campionato regionale individuale nei Livelli C1 e D della stagione 2025, portando a casa risultati di grande soddisfazione.

Domenica 26 ottobre a Chivasso per il Livello C1 oro per Giulia Gallo, Junior 2, rientrata nelle competizioni individuali dopo qualche mese di stop, e con gran successo; bronzo per Aurora Cinguino, Senior 2, espressiva ed energica, 4° posto per Alessandra Mosca, Senior 1, regolare e sempre concentrata, ed 8° Giorgia Falcetti Junior 2, con un penalizzante errore al cerchio. A fine settembre a Settimo Torinese aveva aperto le danze Sophie Rizzo, Livello D Senior 2 con un buon 13° posto ma ancora una preparazione da affinare.

Un buon bottino per lo staff di Donatella Eterno, composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano, dalle aspiranti tecniche Rebecca Pulze e Sofia Berrone e dalla coreografa Filomena De Lucia. Prossimo appuntamento settimana prossima a Vezza d’Alba col Livello B.