“My Own West – Vivere sognando l’estremo”: a Gaglianico il racconto di una sfida oltre i limiti

Sarà una serata dedicata al viaggio, alla fatica e al sogno quella in programma domani mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 21, presso l’Auditorium comunale di Gaglianico (via XX Settembre 10).

L’occasione è l’incontro dal titolo “My Own West – Vivere sognando l’estremo”, durante il quale Fabrizio Ghilardi presenterà la sua esperienza alla Race Across the West 2025, una delle competizioni ciclistiche di ultra-distanza più dure e affascinanti al mondo.

Nel corso della serata, Ghilardi accompagnerà il pubblico dentro il suo “West personale”, raccontando non solo la sfida sportiva, ma anche il percorso umano fatto di preparazione, resistenza, sogni e limiti da superare. Un viaggio che va oltre la gara e diventa metafora di determinazione e ricerca interiore.

L’incontro sarà arricchito dalla proiezione di un documentario curato da Ivan Iaccarino, che offrirà immagini e suggestioni capaci di restituire l’intensità dell’esperienza vissuta sulle strade dell’Ovest americano.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Gaglianico ed è promosso in collaborazione con le realtà associative coinvolte.

Una serata aperta a sportivi, appassionati di viaggi e a chiunque voglia lasciarsi ispirare da una storia di passione e coraggio.