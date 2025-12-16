Nuoto pinnato, buone prove per lo Sport Club Pralino

L’ultima gara dell’anno 2025 per la squadra di nuoto pinnato dello Sport Club Pralino si è svolta nelle corsie della piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro nel weekend del 13 e 14 dicembre. A partecipare all’evento più di 23 atleti biellesi, capitanati da Giorgia Destefani, che si piazza al primo posto nei 100 e 200 pinne e al secondo posto nei 50 pinne, e da Valentina Basso che partecipa alle prove tempo dei 400 e 800 metri mono con un ottimo riscontro cronometrico.

Le due atlete hanno capitanato le compagne allenate da Emiliano Zanella tra cui Sofia Zecchini, Elena Debernardi, Emma Pedracini, Beatrice Vallotto e Beatrice Mastromauro, specialità pinne, e Camilla Mastromauro, specialità monopinna, che si sono piazzate in ottime posizioni migliorando i propri personali. A prendere parte all’evento, anche i giovanissimi biellesi allenati da Melissa Savioli e Valentina Basso, alla prima esperienza di carattere nazionale, dove hanno affrontato atleti provenienti da tutta Italia.

Tra loro, a brillare Rebecca Huynh che strappa l’oro nei 50 e 100 mono e si piazza ad uno sfortunato quarto posto nei 200 metri pinne. Le sue compagne, Eleonora Cossar, Gaia Pellicane, Virginia Giacomelli, Bianca Loro e Soffia Mattea, ottengono ottimi risultati; le loro allenatrici, Melissa Savioli e Valentina Basso, si ritengono estremamente soddisfatte delle atlete, che, alle prime armi, hanno dimostrato grande determinazione.

Anche gli atleti di Monica Facelli ottengono grandi risultati: tra loro a strappare due medaglie d’argento è Andrea Comparone nei 50 e 100 metri mono. Gli altri atleti, Nicolò Marchiori, Kevin Zaffalon, Cesare Mono, Sofia Barbera,Viola Remorini e Giada Barbera conquistano ottime posizioni nel ranking della competizione.Le competizioni riprenderanno a partire da gennaio 2026!