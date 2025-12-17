Vigliano, la comunità si ritrova per la Novena di Natale: ecco gli orari

Anche a Vigliano Biellese ci si sta preparando spiritualmente per l'arrivo del Santo Natale. Da martedì 16 dicembre, nella chiesa di Santa Maria Assunta, saranno osservati i seguenti orari per la Novena: alle 20.30 nelle giornate di mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23; alle 17 di sabato 20, domenica 21 e mercoledì 24.