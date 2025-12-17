Vigliano, la comunità si ritrova per la Novena di Natale: ecco gli orari

Anche a Vigliano Biellese ci si sta preparando spiritualmente per l'arrivo del Santo Natale. Da martedì 16 dicembre, nella chiesa di Santa Maria Assunta, saranno osservati i seguenti orari per la Novena: alle 20.30 nelle giornate di mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23; alle 17 di sabato 20, domenica 21 e mercoledì 24.
In Breve
mercoledì 17 dicembre
martedì 16 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Tre allievi del Liceo Sella di Biella tra i premiati di “Leggilo e Raccontalo”
Quest'anno si incentrava sulla tematica della oikonomia(l’economia domestica e di comunità) e della...