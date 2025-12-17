Bocce, la Jolly Club vince la gara di Buronzo

La Jolly Club ha vinto la gara a poule che si è giocata a Buronzo. La terna composta da Alain Moda, Gian Maria Marton, Tiziano Negri si è imposta in finale, con il punteggio di 11-8, sulla formazione della Mezzetti Belletti di Novara che schierava Maria Grazia Nuzzacchi, Graziano Giovanni Zuccoli, Giuseppe Giudici.

I vincitori in semifinale hanno eliminato, 13-7, l'Aravecchia Vercelli di Silvano Cavigiolio, Paolo Giatti, Natalino Trevisol. Nel derby novarese, in semifinale, la Mezzetti Belletti ha superato, 13,10, la Novara Bocce composta da Maurizio Gardini, Alessandro Beretta, Fausto Bomm. Ha arbitrato Lorenzo Maria Gili.