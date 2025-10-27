Pallavolo, vittoria corale per Salussola Volley: 1 - 3 in trasferta a Romagnano

Prova di carattere del Mercatino Franchising Biella Salussola Volley, che centra la prima vittoria stagionale in Prima Divisione, superando in trasferta l’Erreesse-Pavic per 1-3. Un successo maturato nonostante le assenze pesanti di due pilastri come Michael Balasso e Alessandro Cerbera, assenze che la squadra ha compensato con organizzazione, coesione e profondità di rosa.

Il match si è aperto nel segno degli ospiti, efficaci in ricezione e lucidi in attacco: primi due set dominati e vantaggio sul 0-2. Nel terzo parziale i padroni di casa hanno alzato il ritmo, forzando scambi punto a punto e accorciando le distanze. La risposta biellese-salussolese è arrivata nel quarto set, gestito con attenzione e chiuso con autorità per il definitivo 1-3.

Il risultato smuove la classifica e certifica lo spirito combattivo del gruppo, capace di adattarsi alle difficoltà e di capitalizzare i momenti chiave del confronto. Nessun MVP designato: il club sottolinea la prova corale dei sette titolari, tutti giudicati sullo stesso alto livello per qualità e affiatamento:

Luca Giallombardo (schiacciatore)

Mattia Gaio (schiacciatore)

Andrea Grolla (opposto)

Carlo Oberti (palleggiatore)

Fabrizio Tranchita (centrale)

Gioele Rosso (centrale)

Matteo Soncin (libero)

Nuova trasferta in agenda: giovedì 30 ottobre 2025 alle 21.00 sfida al Valsesia. La società invita i tifosi a sostenere la squadra anche fuori casa.