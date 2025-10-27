Occhieppese Pallavolo, esordio con un punto in trasferta per l'Under 14

Inizia con un punto prezioso, conquistato fuori casa, il campionato dell'Under 14 femminile dell'Occhieppese Pallavolo. Le ragazze guidate da coach Nicolo hanno affrontato una difficile trasferta sul campo delle pari età del Volley San Giacomo.

La partita si è rivelata una vera e propria battaglia sportiva, giocata punto a punto in tutti i set, a testimonianza dell'equilibrio tra le due formazioni. Le giovani atlete dell'Occhieppese hanno messo in mostra una buona prestazione corale, lottando con determinazione su ogni pallone.

Dopo un primo set combattuto e vinto dalle padrone di casa per 25-16, l'Occhieppese ha reagito con carattere, ribaltando la situazione e aggiudicandosi il secondo (22-25) e il terzo parziale (16-25). Il Volley San Giacomo è però riuscito a rientrare in partita, forzando il tie-break con la vittoria nel quarto set per 25-20. Nel set decisivo, la squadra di casa ha avuto la meglio per 15-10.

Nonostante la sconfitta al fotofinish, l'Under 14 di coach Nicolo torna a casa con il primo, meritato punto in classifica, frutto di una prestazione tenace che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

Il tabellino del match: Volley San Giacomo vs Occhieppese 3-2 (25-16 / 22-25 / 16-25 / 25-20 / 15-10)