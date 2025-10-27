Omaggio a Masserano, grande partecipazione alla mostra di Giorgio Marinoni

Grande partecipazione questo fine settimana per la mostra personale di Giorgio Marinoni, intitolata “Omaggio a Masserano”, allestita nella suggestiva chiesa di San Teonesto, in via Collegio 2.

L’esposizione, dedicata a una serie di acquerelli che ritraggono le vedute più evocative del borgo antico di Masserano, rimarrà aperta al pubblico sabato e domenica 25–26 ottobre e sabato e domenica 1–2 novembre, con orario 10–13 e 16–19. L’ingresso è libero.

Nato a Pollone nel 1956, Giorgio Marinoni è considerato uno dei più raffinati interpreti contemporanei dell’acquerello piemontese. Dopo un percorso iniziato con l’olio e il pastello, ha trovato nella trasparenza e nella leggerezza dell’acquerello la sua voce più autentica.

Le opere in mostra a Masserano raccontano il borgo attraverso una pittura di luce e atmosfera: scorci, tetti, vie acciottolate e facciate dialogano con l’occhio dell’artista, che restituisce la poesia del quotidiano e il silenzio delle pietre antiche. Marinoni porta avanti la tradizione pittorica biellese con uno sguardo contemporaneo, attento ai valori della memoria e dell’identità del territorio.