 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 15 dicembre 2025, 19:40

Gli auguri di Auser Cossato agli ospiti della RSA, un piccolo gesto ma carico di significato

cossato auser

Gli auguri di Auser Cossato agli ospiti della RSA, un piccolo gesto ma carico di significato

Un piccolo gesto ma carico di significato. Nei giorni scorsi, i volontari dell'Auser Cossato, guidati dal presidente Marco Abate, si sono recati in visita alla Casa di Riposo di Brusnengo per portare i propri auguri di buone feste agli ospiti e al personale dipendente. Per l'occasione, sono stati omaggiati di un dolce da assaporare in compagnia.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore