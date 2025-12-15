Gli auguri di Auser Cossato agli ospiti della RSA, un piccolo gesto ma carico di significato

Un piccolo gesto ma carico di significato. Nei giorni scorsi, i volontari dell'Auser Cossato, guidati dal presidente Marco Abate, si sono recati in visita alla Casa di Riposo di Brusnengo per portare i propri auguri di buone feste agli ospiti e al personale dipendente. Per l'occasione, sono stati omaggiati di un dolce da assaporare in compagnia.