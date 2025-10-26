Biella Motor Team, sorrisi a Sanremo

Anche se il calendario motoristico italiano, essendo ormai arrivati a fine stagione, sta diradando i suoi appuntamenti, la scuderia Biella Motor Team continua ad essere presente con i suoi portacolori.

Lo scorso week end il navigatore Ermanno Battaglin si è presentato al via di una gara di grande tradizione, il Rallye Sanremo, che aveva il compito di chiudere il Campionato Italiano Assoluto Rally. In gara con il pilota locale Roberto Annovi, puntavano ad arrivare in fondo alle due intense giornate di gara. Missione compiuta e con la loro Renault Clio RS hanno portato a casa anche il primato in classe N3.

In questo week end, invece, si chiude il Trofeo Italiano Rally con un’altra gara di grande prestigio, il Trofeo AC Como che si corre attorno al lago lombardo. La scuderia biellese presenta, nella gara riservata alle auto storiche, la navigatrice Roberta Steffani che corre al fianco di Alberto Maria Savini su una Opel Kadett GT/E del 3° Raggruppamento, iscritta con il numero 107.