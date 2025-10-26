 / CRONACA

Cavaglià, rifiuta l'alcol test in seguito all'incidente: veicolo sequestrato

Cavaglià, rifiuta l'alcol test in seguito all'incidente: veicolo sequestrato - Foto di repertorio

Intorno alla mezzanotte fra sabato 25 e domenica 26 ottobre, i Carabinieri sono intervenuti a causa di un incidente a Cavaglià. Giunte sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine hanno assistito un uomo del '70 di Viverone, vittima di un incidente autonomo verificatosi in via Santhià. Il conducente della vettura, a seguito dei controlli, è stato sanzionato e il veicolo sequestrato, in quanto ha rifiutato di sottoporsi al controllo per guida in stato di ebrezza. 

All'arrivo dei militari, l'uomo era intenzionato a ripartire, ma il mezzo, gravemente danneggiato, non gli ha permesso di sfuggire ai controlli. La viabilità è stata in seguito ripristinata, anche grazie all'intervento di pulizia della strada.

