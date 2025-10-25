Il TeamVolley cerca con Luino la prima gioia in trasferta

Terza giornata nel girone nazionale di Serie B2. Trasferta con vista sul lago Maggiore per il TeamVolley Lessona, impegnato sabato alle 21 a Germignaga contro le varesine del Cumdi Luino Volley. Avversario ancora a secco di punti, ma da non sottovalutare.

A presentare il match è il vice-allenatore Ivan Turcich: “Il focus sarà più che altro incentrato su di noi. Dovremo essere ordinate soprattutto nelle situazioni di palla veloce, poiché le avversarie - quando ne hanno la possibilità - tendono a sviluppare un gioco abbastanza rapido, sfruttando bene il posto-4 e le centrali. Dovremo rifarci della prima trasferta di Canelli, un po’ buttata via: occorrerà essere più lucide nel reggere eventuali momenti di disordine forzato dall’avversario. Andiamo a Luino per fare la nostra gara e sviluppare la miglior pallavolo. In settimana ci sono stati dei buoni riscontri, complice l’ultima vittoria casalinga. I tre punti sarebbero importanti, anche considerando il calendario difficile delle settimane successive”.

Aggiunge la schiacciatrice Martina Bordignon: “Di sicuro arriviamo da un weekend super-positivo. Il nostro esordio casalingo si è concluso con tre punti e quindi l’entusiasmo è molto alto. Siamo super-cariche e molto determinate a far sì che la settimana di lavoro in palestra si concluda nel migliore dei modi. Ci stiamo allenando per sistemare gli automatismi che nelle prime due giornate non hanno funzionato alla perfezione, ma è assolutamente normale all’inizio del campionato. Il clima però è quello giusto, l’obiettivo è sempre cercare di vincere esprimendo la nostra migliore pallavolo”.