SPB Monteleone Trasporti, Serie C e D pronte al weekend casalingo con tanto di food truck: sfida contro Acqui e Vercelli (foto Tesoro)

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti si prepara ad affrontare un altro weekend di partite.

In Serie C, la Ilario Ormezzano Sai SPB tenterà di prolungare la striscia positiva di risultati nel match casalingo contro Acqui Terme. La M-AppHotel SPB ospita invece il Volley Vercelli, in Serie D. Ma non è finita qui. La società sportiva biellese ha deciso di combinare una serata di buona compagnia sportiva con il gusto del food truck. Durante la serata sarà possibile fare il tifo ai giovani atleti e stuzzicare del buon cibo

L’introduzione è del vice-allenatore Simone Nicolo: “Quella contro Acqui è una sfida importante, contro una squadra giovane ma molto competitiva e costruita per stare in alto. Arrivano da una sconfitta inaspettata contro la caparbia Asti e, proprio per questo motivo, ci aspettiamo una decisa reazione da parte loro. Arriveranno a Biella determinati. Stiamo facendo lavorare i ragazzi con grande intensità a attenzione, perché partite come questa si giocano sui dettagli e sull’atteggiamento. Abbiamo un piccolo vantaggio in classifica, ma non serve a nulla se non continueremo a crescere mantenendo alto il nostro livello di gioco. Cercheremo di offrire una prestazione solida e concreta, lottando su ogni pallone”.

Aggiunge l’opposto Matt Bryan Despaigne: ”Ci aspetta una partita che con ogni probabilità sarà molto complicata. Abbiamo però l’importante vantaggio di giocare sul nostro campo di casa e dovremo sfruttarlo al meglio. Per riuscire a battere un avversario con le qualità di Acqui, dovremo proporre fin dal primo scambio la nostra pallavolo migliore. L’obiettivo rimangono sempre i tre punti, ma anche la crescita della squadra, come individualità e collettivo”. Ci si vede sugli spalti del PalaPajetta di Biella.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C Sabato 25/10, ore 20.30. PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Pallavolo La Bollente Acqui Terme

Serie D Sabato 25/10, ore 17. PalaPajetta di Biella M-APPHOTEL

SPB – Multimed Volley Vercelli

Under19 Domenica 26/10, ore 17. PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – Gulliver Novi Pallavolo U19

Under17

Domenica 26/10, ore 10. PalaPajetta di Biella

ENERCOM SPB – Pool Pavic

Under15

Sabato 25/10, ore 15. Palestra S.M. “Villaggio La Marmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Volley Novara 15 Cinghialotti