CRONACA | 24 ottobre 2025, 15:20

Valdilana, 3 sinistri in poche ore a Valle Mosso: c'è un uomo in ospedale

Ferito un uomo di 62 anni, investito da un'auto.

Valdilana, 3 sinistri in poche ore a Valle Mosso: c'è un uomo in ospedale (foto di repertorio)

Tre sinistri stradali sono avvenuti nel giro di poche ore a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Oltre all'auto ribaltata, rilevata nella mattinata di ieri, 23 ottobre, si è verificato un ulteriore incidente tra due mezzi, condotti da un 47enne, residente fuori provincia, e da una biellese di 79 anni. Fortunatamente non ci sono stati feriti. 

Poco prima, invece, un 62enne di origine straniera è stato investito da un veicolo, guidato da un 51enne, sempre a Valle Mosso, nella frazione di Falcero. Il primo è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono giunti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabilirà l'esatta dinamica dell'accaduto. 

