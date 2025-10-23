Valdilana, auto si ribalta a Valle Mosso: conducente soccorso dal 118

È stato assistito dal personale sanitario del 118 il conducente che, nella mattinata di oggi, 23 ottobre, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo nel comune di Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe ribaltata intorno alle 9, nel territorio di Valle Mosso, per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Ponzone che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente stradale.