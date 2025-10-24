Cane mangia bocconi pieni di chiodi, tragedia sfiorata a Vigliano

Tragedia sfiorata nel comune di Vigliano Biellese dove un cane, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe mangiato alcuni bocconi lasciati a pochi passi dal campo sportivo. Sembra che all'interno ci fossero dei piccoli chiodi. L'animale è stato subito soccorso e trasportato in clinica per le cure del caso.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Ora, il materiale sarà sottoposto alle analisi e ai dovuti rilievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che chiariranno i contorni dell'odiosa vicenda.