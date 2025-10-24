 / Animalerie

Animalerie | 24 ottobre 2025, 19:00

Cossato, conto alla rovescia per la Castagnata al Canile

cossato canile

Cossato, conto alla rovescia per la Castagnata al Canile (foto di repertorio)

Conto alla rovescia per la Castagnata al Canile, in programma dalle 14.30 alle 17 di domenica 26 ottobre. Per l'occasione, saranno preparate ottime caldarroste insieme a tanti dolcetti preparati dai volontari. L'appuntamento è al Canile di Cossato, in via per Castelletto 407/A.

g. c.

