Cossato, conto alla rovescia per la Castagnata al Canile

Conto alla rovescia per la Castagnata al Canile, in programma dalle 14.30 alle 17 di domenica 26 ottobre. Per l'occasione, saranno preparate ottime caldarroste insieme a tanti dolcetti preparati dai volontari. L'appuntamento è al Canile di Cossato, in via per Castelletto 407/A.
In Breve
domenica 19 ottobre
sabato 18 ottobre
giovedì 16 ottobre
domenica 12 ottobre
sabato 11 ottobre
venerdì 10 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Forte boato a Chiavazza, i residenti scendono in strada: lanciata forse una bomba-carta FOTO
Accertamenti in corso ma si fa strada l'ipotesi di una bravata.