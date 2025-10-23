Bonaldo e Mallocci trionfano nel trofeo nazionale Fun&Race 2025 FOTO

È biellese il successo nel trofeo Fun&Race 2025, competizione fuoristradistica articolata in quattro tappe annuali sotto l’egida di ASI – settore fuoristrada, riconosciuta dal CONI.

A imporsi sono stati Alex Bonaldo e Vincenzo Mallocci, equipaggio del team K4x4 di Cossato, che ha dominato la propria categoria ottenendo quattro primi posti su quattro prove, fino a conquistare anche il titolo assoluto.

Il trofeo, che prevede prove a tempo, gironi e qualifiche su terreni di polvere, fango e roccia, è una sfida di tecnica e resistenza ma anche di amicizia e spirito di collaborazione tra i partecipanti. Le tappe del 2025 si sono disputate a Colle San Bartolomeo (Imperia) — con due appuntamenti presso il crossodromo “La Colla” —, Cairo Montenotte (Savona) e Aquila d’Arroscia (Imperia).

Per Bonaldo e Mallocci il risultato rappresenta il coronamento di un lungo percorso iniziato sei anni fa, quando nel garage di casa a Cossato hanno iniziato a progettare e costruire un prototipo completamente artigianale. Dopo un 2024 dedicato a prendere confidenza con il nuovo mezzo, ancora da perfezionare in termini di affidabilità, la stagione 2025 ha portato le soddisfazioni più grandi: quattro vittorie di categoria e il primo posto assoluto nel trofeo.

La cerimonia di premiazione si è svolta dal 10 al 12 ottobre durante la 21ª edizione del 4×4 Fest – Salone Internazionale dell’Off-Road e Outdoor di Marina di Carrara, evento sostenuto da ASI – Associazione Sportiva Italiana – settore fuoristrada. Sul palco, accanto ai due piloti, anche il numeroso gruppo del team K4x4 che ha accompagnato l’impresa.

Un riconoscimento che premia la passione, la determinazione e la competenza tecnica del duo biellese. Gli equipaggi hanno voluto ringraziare tutte le aziende biellesi e una torinese che hanno fornito materiale e attrezzature per la costruzione e le lavorazioni sui progetti.