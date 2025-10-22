Rhythmic School: Sapino, Bravaccino e Pavanetto ammesse alla finale nazionale di specialità Gold GR

Si è disputato nel weekend, presso il palazzetto dello sport di Candelo, con la perfetta organizzazione della società Rhythmic School, il campionato di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica FGI Junior/Senior Zona Tecnica 1. Sono scese in pedana, nei tre giorni di gara, 200 ginnaste in rappresentanza delle migliori associazioni che si occupano di Ritmica di Piemonte/Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.

A rappresentare i colori della società candelese sono state chiamate Giulia Sapino nella categoria Senior 1 (anno 2009) e Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto nella Junior 1 (anno 2011). Ottimi i risultati ottenuti dalle atlete care alla DT Tatiana Shpilevaya; infatti Giulia Sapino ha ottenuto il terzo posto nella specialità cerchio ed il quarto nel nastro, Ginevra Bravaccino ha conquistato il bronzo nella specialità clavette ed il sesto nel cerchio, mentre Elena Pavanetto ha sfiorato il podio nella palla, ottenendo il quarto posto, ed aggiudicandosi il quinto posto nel nastro.

Il regolamento FGI prevede l’ammissione alla fase nazionale, delle prime tre ginnaste classificate di ogni zona tecnica ed ai migliori 5 punteggi, fuori podio, per ogni specialità, considerando le cinque zone tecniche in cui è stata suddivisa l’Italia. Tutte le RSgirls risultano ammesse alla finale nazionale in quanto, oltre ai podi: ammissione diretta; le atlete della Rhythmic School si sono rese protagoniste di quarti o quinti posti con punteggi elevati entrando nel novero delle cinque atlete ammesse extra podio. Le finali nazionali di Specialità Gold J/S di ginnastica Ritmica si disputeranno a Caorle nel secondo weekend di novembre e vedranno scendere in pedana Giulia Sapino al cerchio ed al nastro, Elena Pavanetto alla palla ed al nastro e Ginevra Bravaccino alle clavette. Durante la premiazione della gara, il Presidente della Rhythmic School Carlo Vineis, ha ricordato con parole toccanti Rebecca Di Siena, ex atleta di valore nazionale ed assistente tecnica societaria, tragicamente mancata a fine maggio.

Il Trofeo in sua memoria è stato consegnato dalla famiglia Di Siena (mamma Elena, papà Roberto e fratello Jacopo) e dalla DT Tatiana Shpilevaya alla ginnasta De Petra Elisa della Ginnastica Moderna Legnano, risultata la vincitrice della speciale classifica predisposta per l’assegnazione del Memorial dedicato all’indimenticabile Rebecca. Ha seguito le atlete in gara lo staff tecnico RS formato dalla DT Shpilevaya e dalle tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano le performances delle loro atlete: “La prova interregionale, ora denominata Zona Tecnica, è una gara particolarmente complessa in quanto nel nostro raggruppamento sono molte le ginnaste di valore che ambiscono alla finale nazionale, per cui la competizione è estremamente combattuta. Prova ne è che le atlete al quarto o quinto posto hanno punteggi superiori alle ginnaste delle altre zone tecniche. E’ pertanto necessario non commettere alcun piccolo errore per aver accesso alla fase nazionale. Le nostre atlete hanno condotto una buona gara ed hanno ottenuto il pass. Occorre ora lavorare sui dettagli e sulle parti di esercizio migliorabili per ottimizzare le performances per presentarci al nazionale adeguatamente preparate e competitive”.

Nel prossimo weekend spazio alle allieve Gold che gareggeranno a Cantalupa impegnate anch’esse nella loro prova interregionale o di Zona Tecnica che dir si voglia. Difenderanno i colori della Rhythmic School le sorelle Giardina, Grace nella categoria A1 e Margot nelle A3.