Racing Team Riverosse: tre atleti, tre podi allo short track di Castelletto Cervo FOTO

Ottimo debutto stagionale per il Racing Team Riverosse, che alla prima prova della Coppa Piemonte di short track ha conquistato tre podi con altrettanti giovani atleti in gara.

Nonostante la partecipazione ridotta, con soli tre giovanissimi al via, la squadra ha saputo distinguersi su un percorso veloce e privo di difficoltà tecniche, dove contavano forza e determinazione. Tutti e tre gli atleti hanno mostrato grinta e costanza, riuscendo a mantenere la testa della corsa e a superare numerosi avversari.

Risultati individuali:

G2: Mastrapasqua Simone – 2° classificato

G2: Fois Alberto – 3° classificato

G4: Guarino Francesco – 1° classificato

Un inizio incoraggiante per il team, che conferma l’ottimo lavoro svolto nella preparazione dei più giovani.