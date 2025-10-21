Dal calcetto al sitting volley, nuovo volto al centro sportivo di Torrazzo

Nuovo volto al centro sportivo di Torrazzo. Nei giorni scorsi, si sono conclusi i lavori di riqualificazione urbana del complesso, presente in centro paese, che comprende diversi campi adibiti ad ospitare diverse pratiche sportive: tennis, calcetto, pickleball e sitting volley per gli atleti paralimpici e gli utenti con disabilità motorie. Tra le opere in campo un nuovo terreno, resine colorate e attrezzature da gioco rinnovate. Resta ancora da definire la data di inaugurazione della struttura.

A comunicare gli ultimi aggiornamenti il sindaco Luigi Graziano: “Quest'area, opportunamente frazionata, è diventata di proprietà comunale con diritto di superficie per 50 anni, con atto notarile siglato con la Parrocchia. Il totale dell'intervento è di circa 76mila euro di contributi regionali, con cofinanziamento a carico della Parrocchia. In seguito, il Comune ha redatto un bando libero e aperto a tutti per dare in gestione l'intera area. Ad oggi, è stato aggiudicato: quindi, il Comune percepirà un canone annuale di affitto”.

Nasce così una nuova realtà pronta ad attrarre a Torrazzo giovani e società sportive dai territori limitrofi. Dal Comune sono giunti i ringraziamenti ai principali autori che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto: “Non solo a don Stefano e alla Curia ma anche ai consiglieri comunali – sottolinea il primo cittadino – oltre a dipendenti, professionisti, geometri e le ditte incaricate. Non va dimenticato il notaio che ci ha supportato velocemente per l'atto che riguardava il diritto di superficie”.