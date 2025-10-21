Ginnastica Artistica, weekend di successo per la ginnastica artistica di APD Pietro Micca

Prosegue la stagione agonistica autunnale per la sezione di ginnastica artistica di APD Pietro Micca che ha partecipato questo weekend alla prima prova individuale del Campionato Silver Eccellenza con le sue ginnaste più grandi. Nel livello base senza la parallela, Vittoria Maggia conclude al nono posto mentre Alice Cozzula grazie a tre esecuzioni solide si mette la medaglia di bronzo al collo. Arriva un altro podio nella stessa gara ma di livello avanzato dove Isotta Passini si toglie la soddisfazione di portare in gara un nuovo volteggio e conquista la medaglia d’argento. Unica rappresentazione societaria nella gara con le parallele è Federica Destefanis che sale sul secondo gradino del podio a solo mezzo punto dalla vittoria.

Il weekend del 12 ottobre Davide Mascherpa ha difeso i colori di Pietro Micca nel settore maschile al Campionato Individuale Gold senior nella specialità del corpo libero. Davide, impegnato in palestra anche come allenatore, conquista la medaglia d’oro togliendosi lo sfizio di presentare nuove diagonali acrobatiche.