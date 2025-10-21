Virtus Biella: presentazione squadre e debutto in Serie D FOTO

Pomeriggio all'insegna dello sport e del divertimento al Palasarselli di Biella Chiavazza sabato 18 ottobre in occasione della Festa di Presentazione delle squadre della società Virtus Biella.

L’evento è stato l’occasione per celebrare l’inizio della nuova stagione sportiva e per presentare tutte le atlete virtussine, in un pomeriggio all’insegna dello sport, della condivisione e della crescita sportiva e personale.

In prima battuta le atlete dei gruppi Minivolley e Under 12 sono state impegnate in un torneo casalingo, sotto la supervisione delle compagne più grandi che per l'occasione hanno vestito i panni di allenatrici e direttori di gara.

A seguire sono state presentate tutte le formazioni giovanili, che parteciperanno a tornei e campionati territoriali, e la Prima Squadra, impegnata nel campionato regionale di serie D.

Nel mezzo ci sono stati i saluti istituzionali dell'Assessore allo Sport Giacomo Moscarola, del Presidente della Commissione Sport Mario De Nile e del Consigliere Regionale Davide Zappalà, nonché degli amici della Pallacanestro Biella Next.

La giornata si è conclusa con il debutto casalingo della Prima Squadra in serie D. Nonostante il tifo delle famiglie presenti la partita è terminata 3-0 a favore della squadra avversaria del San Paolo Torino.

L'appuntamento è al Palasarselli per i prossimi appuntamenti che vedranno impegnate le squadre Virtus.