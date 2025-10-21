Equipe Vitesse, gara ricca di colpi di scena al Rally di Sanremo

Si è conclusa domenica 19 ottobre la 72° edizione del Rally di Sanremo, ultimo appuntamento del massimo campionato italiano Rally, dove Equipe Vitesse era presente con il giovane navigatore cossatese Nicolò Bottega, a fianco del trentino Lorenzo Varesco, impegnati nel Trofeo Suzuki che prima del via presentava tre concorrenti racchiusi in appena cinque punti, tutti con quasi eguali possibilità di successo.

Il primo colpo di scena arriva già nella prova spettacolo di Porto Sole, quando l'equipaggio compie mezzo giro di troppo e viene penalizzato per aver allungato il percorso. La gara prosegue abbastanza bene e si ritrovano a fine prima tappa in terza posizione. La domenica si riparte e tutto fila liscio fino al secondo passaggio su Vignai, quando incappano in una foratura ma decidono di proseguire, continuando per gli ultimi sette chilometri di prova con la ruota che si afflosciava sempre più.

A quel punto, il loro diretto avversario Vallino passava al comando della Suzuki Rally Cup ma i giochi non erano ancora chiusi perché mancava ancora l’ultima Power Stage, quella di Ghimbegna che poteva cambiare tutto, e così è stato. “Era veramente una missione impossibile, anche perché mi ritrovavo con un gomma diversa dalle altre tre e la vettura con un assetto non corretto” commenta il trentino Varesco ma la coppia ci crede fino in fondo e segna il miglior tempo di speciale, raccogliendo quella manciata di punti che gli consentono di chiudere in testa la serie della Casa di Hamamatsu.

Grande soddisfazione quindi per il portacolori di Equipe Vitesse Nicolò Bottega, che porta a casa un meritato successo dopo una stagione combattuta fino all'ultimo.